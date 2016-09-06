الاتحاد الأوروبي يقدم تجهيزات لعدة قطاعات حكومية



تسلمت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية اليوم الثلاثاء من برنامج دعم الميزانيات الممول من طرف الاتحاد الاوروبي أجهزة معلوماتية وتجهيزات مكتبية موجهة لمختلف الادارات التابعة للوزارة اضافة الى محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.



وتشمل الأجهزة التي تسلمها مستشار وزير الاقتصاد المكلف بالتنمية المؤسسية والمصادرالبشرية محمد فال ولد السيد حواسيب ثابتة واخرى محمولة وساحبات ملونة متعددة الوظائف و اجهزة اخرى مختلفة.



وثمن ولد السيد الجهود التي يقوم بها العاملون في مشروع دعم الميزانيات الذي قال إنه يقدم دعما فنيا مستمرا لقطاعات الاقتصاد والمالية والصحة والتعليم اضافة الى الدعم في مجال الدرسات الفنية وتحسين القدرات والتكوين.



وجرى تسليم المعدات والتجهيزات المكتبية بحضور مستشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خطري ولد يزيد ومنسق برنامج دعم الميزانيات عبد الرحيم ولد ديدي وممثل مندوبية الاتحاد الاوروبي في موريتانيا غابريل موياني .