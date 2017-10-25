الاتحاد الأوروبي يكافح الهجرة والارهاب بنظام معلوماتي موحد

باحثون يناقشون تاريخ آلة "آردين" في موريتانيا

السلطات المغربية تفكك خلية لـ"داعش" بمدينة "فاس"

مالي : مسلحون يهاجمون وحدة للجيش بمدينة "سومبي"

رؤساء المحاكم العربية يطالبون من نواكشوط بتطوير القضاء

كينيا: الشرطة تطوق المحكمة قبيل النظر في تأجيل الانتخابات

المبعوث الأممي إلى الصحراء يختتم جولته من نواكشوط

المغرب: الملك يقيل عددا من الوزراء بسبب سوء التسيير

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | باحثون يناقشون تاريخ آلة "آردين" في موريتانيا https://t.co/vgjvs5kUW5باحثون-يناقشون-تاريخ-آلة-آردين-في-موريتانيا_a36479.html
الاربعاء 25 أكتوبر - 21:19
Sahara Media Agency : المصادر المحلية تحدثت عن خسائر بشرية فى صفوف الجيش https://t.co/ITGBt7kruX
الاربعاء 25 أكتوبر - 13:04
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

الاتحاد الأوروبي يكافح الهجرة والارهاب بنظام معلوماتي موحد


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 25 أكتوبر 2017 - 19:30



البرلمان الأوربي
البرلمان الأوربي
مواضيع ذات صلة

 

وافق البرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء على قرار يقضي بتزويد الدول الاوروبية في فضاء "شنغن" نظاما معلوماتيا موحدا لتسريع عمليات التدقيق على حدودها الخارجية، ولتحسين سبل مكافحة الارهاب.

وبموجب هذا النظام الجديد "الذي سيصبح عاملا " بحلول العام 2020 سيتم جمع اسماء وارقام جوازات سفر وبصمات وصور كل الذين يعبرون حدود فضاء شنغن من غير الرعايا الاوروبيين.

كما سيتيح هذا النظام التحقق بشكل ادق مما اذا كان الاجانب غير الاوروبيين يتقيدون بمهلة الحد الاقصى الممنوحة لهم في اطار "اقامة قصيرة" في اوروبا، والبالغة 90 يوما موزعة على فترة من 180 يوما في المجموع، وما اذا كانت تاشيرات دخولهم قد انتهت.

والمعلومات التي يخزنها هذا النظام، بما فيها تلك المتعلقة بالذين يطردون على الحدود، ستكون بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات اضافة الى منظمة يوروبول.

وسيطبق هذا النظام على دول فضاء "شنغن" الـ26 يضاف اليها رومانيا وبلغاريا، على ان يحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر.


واصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بيانا "رحب" فيه باقرار "هذه المبادرة التي دعت اليها فرنسا منذ اعتداءات العام 2015"، مذكرا برغبة فرنسا بتوسيعها "في اقرب وقت لتشمل مراقبة الرعايا الاوروبيين والاجانب المقيمين". 

وقال مقرر المشروع الذي قدمه الى البرلمان الاوروبي النائب الاسباني اغوستين دياز دي ميرا غارسيا كونسويرغا "ان الهدف هو تحسين ادارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية، وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين" اضافة الى "المساهمة في الوقاية من الجرائم الارهابية".


الكلمات المفتاحية : أوربا, نظام معلوماتي, هجرة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة