الاتحاد الإفريقي يدعم ترشح المغرب لتظيم مونديال 2026





دعا رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد الاتحادات الوطنية الافريقية إلى تقديم دعم "صريح وقوي" لترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026.



وذكر الموقع الرسمي للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم أن أحمد أحمد "دعا جميع الاتحادات الوطنية الافريقية إلى توحيد جهودها لتقديم دعم قوي وصريح للمغرب بعد وضع ترشيحه بشكل رسمي لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026"



وأفاد الموقع ذاته أن رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، وفي سعيه لدعم المغرب تلقى دعم وانخراط رؤساء اتحادات المناطق الست، مضيفا أنه " مستعد لاقامة تجمع للقوى الحية لكرة القدم الافريقية من أجل إقناع المجتمع الدولي بأسس ومزايا هذا الترشيح الافريقي الذي يرتكز على قدرات تنظيمية حقيقية".



وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت أمس الجمعة عن تقديمها رسميا لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

