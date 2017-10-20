الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس تغيير لوائح الجنسية







قال رئيس لجنة حملة الأسهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيكتور مونتالياني إن الاتحاد يفكر في مراجعة اللوائح التي تتحكم في مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية ومن بينها عرض يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم والتحول لتمثيل منتخبات مختلفة في ظروف وأوضاع معينة.





وأكد أن هناك مشاكل تتعلق باللوائح التي تمنع لاعبين من التنقل بين المنتخبات أو تمثيل دول لا يرتبطون بها.



وأضاف المسؤول الكندي رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) أنه ظهرت العديد من المشاكل بسبب الجنسية في افريقيا وآسيا والكونكاكاف، مشيرا إلى أن الوقت المناسب لمراجعة هذه اللوائح والعثور على حلول بدون الإخلال بنزاهة اللعبة“.



وحسب القواعد الحالية لا يستطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد اللعب مباراة دولية رسمية واحدة مع منتخب مختلف حتى لو كان يحمل الجنسيتين.



واقترح اتحاد الكرة في الرأس الأخضر تخفيف هذه اللوائح والسماح بتحول اللاعب لتمثيل منتخب مختلف في حالات معينة مثل أن يشارك لاعب في مباراة أو مباراتين مع منتخب بلاده الأصلية ولا تكون أمامه فرصة في اللعب معه مرة أخرى لنفس الفريق.