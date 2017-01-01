الاتحاد العام يحدد موعد إطلاق "الصالون التوجيهي"





أعلن اﻻتحاد العام للطلاب الموريتانيين اليوم الأربعاء أنه سيطلق نسخته الرابعة من الصالون التوجيهي ، الذي يهدف إلى شرح وتفصيل مجمل التخصصات الموجودة فى كافة المؤسسات العليا داخل موريتانيا وخارجها نهاية هذا الشهر .



وتعهد الاتحاد فى بيان له بالتواجد داخل مباني وزارة التعليم العالي لحل مشاكل الطلاب ، وتقديم الأجوبة والإستفسارات التي تتعلق بالإستمارات طيلة أيام العمل ، وفق البيان.



وأكد البيان أنه سيتم منح عدد معتبر من الطلاب إلى المملكة العربية السعودية هذا العام بعد جهد كبير و متابعة حثيثة منهم فى اﻻتحاد مع وزارة التعليم العالي إلى أن تم حل مشكلة المنح فى السعودية، على حد تعبيرهم.



وشدد الاتحاد على وقوفه مع كافة المطالب الطلابية المشروعة ، مذكرا أنه الوحيد الممثل في جميع مؤسسات التعليم العالي ولديه علاقة وطيدة بأزيد من 17 تجمع طلابي موريتاني وأجنبي في الخارج، حسب البيان.



وتقدم الاتحاد بالتهاني إلى الطلاب الذين تفوقوا فى الباكالوريا هذا العام وإلى الطلاب الذين تخرجوا هذه السنة من كافة مؤسسات التعليم العالي فى الداخل والخارج متمنيا لهم مزيدا من النجاح فى المستقبل .

