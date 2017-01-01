الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يعزي السنغال فى حادث التدافع





أعربت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعازيها لذوي ضحايا حادث ملعب "دمبا ديوب" بالسنغال ، ولكافة أعضاء كرة القدم فى دولة السنغال الشقيقة .



وقالت الاتحادية فى بيان نشرته على صفحتها فى "الفيسبوك" إن "علمت بالحادث الأليم، الذى أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، فى حادث انهيار الملعب السبت الماضي ".



ولقي ثمانية أشخاص مصرعهم وجرح العشرات بسبب تدافع حصل في استاد رياضي في دكار إثر اندلاع صدامات في نهاية بطولة السنغال في كرة القدم، حسب وكالة الأنباء الرسمية.



وقالت الوكالة إن أحد جدران إستاد ديمبا-ديوب انهار بينما كان المتفرجون يحاولون الخروج من الملعب بعد انتهاء المباراة بين فريقي أواكام وستاد دي مبور، مشيرة إلى سقوط "العديد من الجرحى".