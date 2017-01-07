الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يمدد عقد مارتينز

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، عن تمديد عقد المدير الفني للمرابطين، الفرنسي كورانتين مارتينز لعامين قادمين.



وجاء في بيان الاتحاد الموريتاني نشر على موقعه الرسمي، أنه تم تمديد عقد المدرب الفرنسي حتى يناير 2019.



وكان مارتينز قد وصل إلى الإدارة الفنية للمرابطين مطلع يناير من العام 2014 عقب إقالة مواطنه باتريس نفه بعد الهزيمة التي تلاقها المنتخب الموريتاني أمام نظيره الأوغندي اغسطس 2014، وخروجه من تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2015.



وقد سجلت فترة المدرب الفرنسي الماضية نتائج مفاجئة، كان أهمها فوز المرابطين على جنوب افريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في انواكشوط ضمن ذهاب التصفيات المحضرة لكأس أمم افريقيا التي ستبدأ في 14 يناير المقبل في الغابون.



وقد نافس المنتخب الموريتاني على أحسن الثواني بعد أن حل وصيفاً للكاميرون في مجموعة قوية ضمت بالإضافة إليهما جنوب أفريقيا وغامبيا، قبل أن يختطف منتخبا أوغندا والتوغو بطاقتي التأهل كأحسن الثواني من أمام المنتخب الموريتاني الذي توقف رصيده عند ثمانية نقاط حصدها من فوزين ثمينين أمام جنوب أفريقيا وغامبيا، بالإضافة إلى تعادلين أمام نفس البلدين على أرضهما، ولكنه خسر مباراتين أمام الكاميرون المتصدر.