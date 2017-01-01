الاحتجاجات ضد قانون السير تصل إلى نواذيبو

موريتانيا: إصابة 17 شخصاً في حادث سير مروع

أزمة نقل خانقة تضرب أحياء نواكشوط لليوم الثاني

وكالات الحج تحتج وتطالب بالعدالة في التوزيع

أمن الطرق: لن نطبق عقوبة تحديد لون السيارة

الشيوخ يستعدون للطعن لدى المجلس الدستوري

الحزب الحاكم في موريتانيا للعمال: ابتعدوا عن السياسة

أكثر من 3 مليارات عامل في العالم يحتفون بعيدهم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : نواذيبو ترفض قانون السير https://t.co/eD4jD8sXWZ
الثلاثاء 2 ماي - 13:37
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الاحتجاجات ضد قانون السير تصل إلى نواذيبو https://t.co/vgjvs5kUW5الاحتجاجات-ضد-قانون-السير-تصل-إلى-نو… https://t.co/qLT3H7J1Gq
الثلاثاء 2 ماي - 13:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الاحتجاجات ضد قانون السير تصل إلى نواذيبو


نواذيبو - صحراء ميديا
الثلاثاء 2 ماي 2017 - 11:17



الاحتجاجات ضد قانون السير تصل إلى نواذيبو
مواضيع ذات صلة

دخل عدد من الناقلين في مدينة نواذيبو، شمال غربي موريتانيا، في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب الشروع في تطبيق قانون سير جديد يفرض غرامات على بعض المخالفات التي يعدها الناقلون مجحفة في حقهم.
 
وكانت الاحتجاجات ضد القانون الجديد قد اندلعت أمس الاثنين بالعاصمة نواكشوط، ووصلت بعد ذلك إلى مدن متفرقة من البلاد.
 
وتجمهر الناقلون المحتجون وسط مدينة نواذيبو، قرب ساحة الاستقلال، حيث أوقفوا سياراتهم معبرين عن رفضهم للقانون الجديد.
 
وتدخلت وحدة من الشرطة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، فيما تمت السيطرة على الوضع بشكل تام.
 
وقد أثر إضراب بعض الناقلين على حركة النقل بين أحياء مدينة نواذيبو.
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, قانون السير, نواذيبو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة