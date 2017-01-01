الاحتجاجات ضد قانون السير تصل إلى نواذيبو



دخل عدد من الناقلين في مدينة نواذيبو، شمال غربي موريتانيا، في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب الشروع في تطبيق قانون سير جديد يفرض غرامات على بعض المخالفات التي يعدها الناقلون مجحفة في حقهم.



وكانت الاحتجاجات ضد القانون الجديد قد اندلعت أمس الاثنين بالعاصمة نواكشوط، ووصلت بعد ذلك إلى مدن متفرقة من البلاد.



وتجمهر الناقلون المحتجون وسط مدينة نواذيبو، قرب ساحة الاستقلال، حيث أوقفوا سياراتهم معبرين عن رفضهم للقانون الجديد.



وتدخلت وحدة من الشرطة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، فيما تمت السيطرة على الوضع بشكل تام.



وقد أثر إضراب بعض الناقلين على حركة النقل بين أحياء مدينة نواذيبو.

