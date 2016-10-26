الاستئناف تؤجل البت فى سجن ناشطين من 25 فبراير



أجلت محكمة الإستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الاربعاء، البت فى الحكم الإبتدائي على الشباب المعتقلين بسبب احتجاجهم على حبس الصحفي الشيخ باي ولد الشيخ محمد حتى التاسع من نوفمبر المقبل.



وكانت محكمة الجنح بولاية نواكشوط الغربية قد حكمت مطلع أغشت الماضي على ثلاثة ناشطين من حركة 25 فبراير الشبابية بالسجن سنتين نافذتين.



ودانت المحكمة الناشطين بتهمة الشغب داخل قاعة المحكمة أثناء النطق بالحكم على رفيقهم الشيخ باي ولد الشيخ محمد، الذي رمى الوزير الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ بحذائه أثناء المؤتمر الأسبوعي للحكومة .

