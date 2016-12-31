الاستقلال يثنى على الملك ويقلص صلاحيات شباط



أثنى المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي، اليوم السبت على تعاطي العاهل المغربي الملك محمد السادس مع تداعيات تصريحات أمينه العام حميد شباط، مؤكدا على احترامه للوحدة الترابية لموريتانيا وسيادتها على كامل ترابها الوطني.



وثمن المجلس فى البيان الختامي لدورته الاستثنائية المنعقدة اليوم بالرباط، مبادرة الملك الهادفة "إلى قطع الطريق على من وصفهم بالخصوم.



البلاغ كشف عن أن المجلس الوطني فوض جزء من الصلاحيات التسييرية للأمين العام للجنة مؤقتة إلى حين انعقاد المؤتمر العام السابع عشر للحزب، وتضم اللجنة ثلاثة من أعضاء الحزب.



وعقد المجلس الوطني للاستقلال جلسته اليوم لمناقشة وضعية الحزب، بعد الضغوط الأخيرة التي عاش على إيقاعها إثر تصريحات شباط الأخيرة بخصوص السيادة الموريتانية.



وطالبت 40 شخصية من الحزب الذى حل ثالثا فى التشريعيات الأخيرة برحيل حميد شباط بينهم أمينان عامان سابقان للحزب.

