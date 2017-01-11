الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديد بساحل العاج





كشف الرئيس الإيفواري الحسن واتارا اليوم الاربعاء، تشكيل حكومته الجديدة، التي تضمنت تغييرات محدودة بالوزارات الرئيسية، كما تم تقليل عدد الوزراء من 35 إلى 28 بينهم سبعة وزراء جدد.





وحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، فقد احتفظ وزراء المالية، والموازنة، والزراعة، بحقائبهم فيما حل الرئيس السابق لإيكوبنك الأفريقي "تيري تانو" محل "أداما تونجارا" في منصب وزير الطاقة، فيما فقد وزير التجارة جان-لويس بيلون منصبه.





وسيحتفظ وزير الخارجية المؤقت في الحكومة المستقيلة مارسيل امون تانوه بمنصبه، الذي عين فيه بعد عزل "البرت تواكيوسي مابري" شهر نوفمبر الماضي .





واحتفظ وزيرا الدفاع والداخلية بمنصبيهما، بعد ايام من تمرد عسكري اسفر عن إقالة قادة الجيش والشرطة والدرك .



وكان "واتارا" قد عين يوم أمس الثلاثاء العضو البارز في حزبه السياسي، "تجمع الجمهوريين" أمادو جون كوليبالي رئيسا للوزراء .

