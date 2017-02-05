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البحرين: تفجير إرهابي بالمنامة دون إصابات


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 5 فبراير 2017 - 09:00



البحرين: تفجير إرهابي بالمنامة دون إصابات
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن تفجيرا إرهابيا وقع مساء السبت في شارع البديع بالعاصمة المنامة أسفر عن أضرار مادية دون إصابات.
 
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في موقع (تويتر)، إن التفجير أسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية وأشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الحادث.
 
وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي قد أعلن الشهر الماضي تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة "الديه" والتي عرفت إعلاميا بقضية "تفجير الديه".
 
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية فى البحرين قد قضت مؤخرا فى قضية إرهابية بمعاقبة 6 من المتهمين بالسجن المؤبد وبالسجن لمدة 3 سنوات لأحدهم وبراءة متهمين آخرين.
 
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, البحرين, تفجير


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