وفاة حاج موريتاني فى حادثة دهس بالحرم

وزير الخارجية الموريتاني يدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي

بالفيديو...السفير الأمريكي يتحدث عن منع دخول حقوقيين و إلغاء الشيوخ ووجهته القادمة

الولايات المتحدة تعلن معارضتها لمأمورية ثالثة فى غينيا

دفاع ولد غده يستنكر تدخل الحرس فى شؤون السجن

أمطار متوسطة إلى ضعيفة في ثلاث ولايات موريتانية

البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

"تازيازت" تهدي معدات طبية وصحية لمدينة الشامي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : مقابلة السفير الأمريكي كاملة مصورة https://t.co/uyfHR1npht
الثلاثاء 12 سبتمبر - 12:39
Sahara Media Agency : دفاع ولد غده يستنكر تدخل الحرس فى شؤون السجن https://t.co/h7xWtvIKKV
الثلاثاء 12 سبتمبر - 11:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 08:58



البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة
مواضيع ذات صلة

 

منح مجلس نواب الشعب التونسي ليل البارحة، الثقة للأعضاء الجدد في الحكومة عقب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيسها، يوسف الشاهد الأربعاء الماضي. 

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد  قد أعلن الأربعاء الماضي عن التشكيل الجديدة لحكومته بعد التعديل الوزاري والذي شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة.
 

 وصرح لدى إعلانه عن هذا التعديل الوزاري أنه أكد للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، التي قام بالتشاور معها، أن "حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب ضد الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي".


ولنيل ثقة البرلمان كان يتعين على أعضاء الحكومة المقترحين، أن يحصلوا على مصادقة أغلبية النواب، أي على 109 أصوات على الأقل.

وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه "إذا تقرر إدخال تعديل على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة".


الكلمات المفتاحية : تونس, حكومة, يوسف الشاهد
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة