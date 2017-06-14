البرلمان المصري: جزيرتا "تيران" و"صنافير" سعوديتان





أقر البرلمان المصري اليوم الأربعاء نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.





وتأتي موافقة البرلمان المصري على التنازل عن الجزيرتين للسعودية بعد عام على توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمها البلدان وذلك رغم الاعتراضات على الاتفاقية وصدور حكم قضائي نهائي ببطلانها.





وتقضي القوانين المصرية بالزامية تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية حتى تدخل حيز التطبيق الفعلي.





وكان مجلس الوزراء ارسل في وقت سابق تقريرا لمجلس النواب قال فيه إن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".





وأضاف أن الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدورها الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".

