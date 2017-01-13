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البرلمان الموريتاني يختتم دورته الأولي لسنه 2017


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 13 يناير 2017 - 09:12



البرلمان الموريتاني يختتم دورته الأولي لسنه 2017
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اختتمت مساء أمس الخميس الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2016/2017 على مستوى الجمعية الوطنية.

و شهدت هذه الدورة مناقشة وإقرار مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 ، والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016، ومشاريع قوانين التسوية لثلاث سنوات مالية.


كما صادق النواب خلال دورتهم المختتمة، على مشروع قانون يتعلق بالصحة، والمصادقة على اتفاقيات في مجال التعاون.


الدورة ناقشت كذلك التقرير السنوي للوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال السنة المنصرمة، وعرضه للخطوط العامة لبرنامجها لسنة 2017 عملا بأحكام المادة 73 من الدستور.


وكان مجلس الشيوخ قد اختتم مساء أمس الخميس، دورته البرلمانية الأولى لسنة 2016 2017 ، على مستوى مجلس الشيوخ، بإشراف نائب رئيس المجلس.



الكلمات المفتاحية : برلمان, دورة


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