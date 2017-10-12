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البرلمان الموريتاني يصادق على وصف العلم الجديد


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 19:46



البرلمان الموريتاني يصادق على وصف العلم الجديد
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صادقت البرلمان الموريتاني اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن وصف علم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال وزير الدفاع الموريتاني جالو ممادو باتيا، في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام النواب إن "ترتيبات مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة شأنها شأن أحكام الدستور، هي ترتيبات عامة وتتعلق بوصف العلم وتحديد مقاساته وكذا الاستثناء المتعلق بقياسات اعلام وشعارات القوات المسلحة وقوات الأمن، تاركة التفاصيل الفنية لمرسوم سيصدر لاحقا من شأنه ان يحدد نموذج العلم الوطني ومختلف فئات الأعلام واستخداماتها".


مضيف أن مصادقة الشعب الموريتاني على الإصلاحات الدستورية في استفتاء 5 أغسطس 2017 والتي تضمنت إدخال تحسينات على العلم الوطني، تجعل الحكومة ملزمة بتجسيد هذه الإرادة من خلال مشروع القانون الحالي.

وأشار ممادو باتيا إلى  أن الحكومة عاكفة على اتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ إرادة الشعب المعبر عنها خلال الاستفتاء، سواء فيما يتعلق بإعداد الإطار القانوني والتنظيمي أو بالترتيبات العملية الخاصة بتصميم وإنتاج العلم الجديد، ليتسنى رفعه لأول مرة خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى القادمة لعيد الاستقلال الوطني.
 


الكلمات المفتاحية : برلمان, علم, نشيد
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