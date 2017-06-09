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الجمعة 9 يونيو - 15:12
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالي: مقتل 3 من قوات حفظ السلام وجرح 8 آخرين https://t.co/vgjvs5kUW5مالي-مقتل-3-من-قوات-حفظ-السلام-وج… https://t.co/zR76OcSoZD
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البرلمان الموريتاني يناقش قانوناً للمبادلات الإلكترونية‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 9 يونيو 2017 - 13:18



البرلمان الموريتاني يناقش قانوناً للمبادلات الإلكترونية‎
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خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، الاجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالمبادلات الإلكترونية.
 
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال مختار جا ملل، أبرز فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون.
 
 
في سياق متصل ناقشت اللجنة مشروع قانون يتعلق بالبرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2016-2019.
 
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المياه والصرف الصحي، يحيى ولد عبد الدائم، أبرز فيه الخطوط العريضة لهذا البرنامج وما ينتظر منه في مجال توفير المياه.
 


الكلمات المفتاحية : برلمان, تشريع, قانون
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