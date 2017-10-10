البرلمان الموريتاني يناقش مشروع قانون الصحة الإنجابية







ناقشت لجنة التوجيه الاسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية بالبرلمان الموريتاني أمس الاثنين، مشروع قانون يتعلق بالصحة الانجابية.



وحسب وزير الصحة الموريتاني الذي مثل الحكومة في الاجتماع فإن مشروع القانون المذكور يهدف إلى حماية الأجيال في الحاضر والمستقبل من التاثيرات الصحية الضارة الناجمة عن الأمراض الفتاكة.



مضيفا في عرضه أمام اللجنة البرلمانية أن هذا المشروع يهدف إلى المحافظة على صحة المرأة والطفل والأسرة من خلال توفير الخدمات وترقية كافة مجالات الصحة الانجابية في موريتانيا.

وكانت الجمعية الوطنية، قد صادقت خلال دورتها الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بالتعريف بالصحة الإنجابية كمجموعة من المناهج والتقنيات التي تساعد في تحسين الصحة الإنجابية بكافة أبعادها.

