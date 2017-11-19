

البرلمان الموريتاني يناقش ميزانية وزارة العدل



ناقشت لجنة المالية بالبرلمان الموريتاني اليوم الاثنين ميزانية وزارة العدل في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018.



وتبلغ ميزانية وزارة العدل في قانون المالية الأصلي لسنة 2018 ، 4 مليارات و 342 مليونا و543 الفا و 367 أوقية.



وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل إبراهيم ولد داداه، استعرض فيه مختلف بنود الميزانية المذكورة.



وسبق لذات اللجنة أن ناقشت خلال الدورة البرلمانية الحالية، ميزانيات عدة وزارات أخري كوزارة الداخلية التي بلغت ميزانيتها أزيد من ثمانية وعشرين مليار أوقية ومائة وأربعة وثلاثين مليون، ووزراة الصيد والتي بلغت في قانون المالية الأصلي لسنة 2018 أزيد من ثلاثة مليارات أوقية، ووزارة الأمانة العامة للحكومة التي بلغت أزيد من ثمانية مليارات سبعمائة وخمسة عشر مليون أوقية.

