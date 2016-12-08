البرلمان يرفض تمرير ميزانية "أنير" ويطالب بتصفيتها



رفضت الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني اليوم الخميس تمرير الميزانية الخاصة بالشركة الوطنية لصيانة الطرق " أنير" .



وأكدت مصادر خاصة من داخل الجمعية تحدثت ل " صحراء ميديا" أن لجنة المالية بالجمعية الوطنية طالبت بتصفية الشركة المتخصصة فى إنشاء الطرق وصيانتها.



وتتبع الشركة هيكليا لوزارة التجهيز والنقل التى تعكف لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم على نقاش ميزانيتها.



وكانت عدة تقارير صحفية تحدثت خلال العام الماضي عن معاناة المؤسسة من مشاكل مالية وصلت حد إيقاف بعوض البنوك الوطنية معاملتها بسبب تراكم الديون.

