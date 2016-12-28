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البرلمان يسوي ميزانيات حكم ولد الشيخ عبد الله


انواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 ديسمبر 2016 - 22:14



البرلمان يسوي ميزانيات حكم ولد الشيخ عبد الله
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ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، مشاريع القوانين المتعلقة بالتسوية النهائية لميزانيات الدولة للسنوات 2007 و2008 و2009، وهي السنوات التي حكم خلالها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
 
وتابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع، عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي حول مختلف هذه الميزانيات، مستعرضا التغيرات بين الميزانيات الأصلية، والتسويات النهائية للميزانيات المذكورة.
 
وكان مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية قد أحال في 14 من الشهر الجاري إلى اللجان المختصة بالجمعية، مشاريع القوانين، المتعلقة بالتسوية النهائية لميزانية الحكومة الموريتانية، لسنوات 2007 و2008 و2009.
 
وتشهد تسوية الميزانيات في موريتانيا تأخرا يصل إلى عدة سنوات في بعض الأحيان، حيث تمت تسوية ميزانية 2006 شهر يناير 2012، فيما صادق مجلس الوزراء الموريتاني، شهر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية للميزانية سنة 2013 و2014 و2015.
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, ميزانية


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