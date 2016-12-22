البرلمان يناقش ميزانية الأمانة العامة للرئاسة



ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء أمس الأربعاء، ميزانية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.



وتبلغ ميزانية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، 8 مليارات و337 مليونا و536 ألفا و660 أوقية.



ويبلغ البند المخصص للتسيير من هذه الميزانية 998 مليونا و506 ألف و660 أوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار 7 مليارات و339 مليونا و30 ألف أوقية.



وتم خلال نقاش الميزانية استعراض بنود هذه الميزانية، من قبل وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي.

