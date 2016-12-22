اللجنة الأفريقية تشيد بجهد موريتانيا الحقوقي

البرلمان يناقش ميزانية الأمانة العامة للرئاسة

ألمانيا: مواطن تونسي على صلة بهجوم برلين

الأوقاف القطرية تنشر بحثا لغويا موريتانيا

وزير البترول: مداخيل المحروقات تغطي خسائر المعادن

واشنطن تدرج مواطنا موريتانيا على لائحة الإرهاب

الرئيس الغامبي يؤكد أنه لن يتنحي عن الحكم

ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية أمام النواب

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في
Sahara Media Agency : اللجنة الأفريقية تشيد بجهد موريتانيا الحقوقي https://t.co/zFzZTBUNg3
الخميس 22 ديسمبر - 14:16
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | اللجنة الأفريقية تشيد بجهد موريتانيا الحقوقي https://t.co/vgjvs5kUW5اللجنة-الأفريقية-تشيد-بجهد-موريتا… https://t.co/r0KFX5BmJD
الخميس 22 ديسمبر - 14:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

البرلمان يناقش ميزانية الأمانة العامة للرئاسة


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 22 ديسمبر 2016 - 11:35



البرلمان يناقش ميزانية الأمانة العامة للرئاسة
مواضيع ذات صلة

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء أمس الأربعاء، ميزانية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017.
 
وتبلغ ميزانية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017، 8 مليارات و337 مليونا و536 ألفا و660 أوقية.
 
ويبلغ البند المخصص للتسيير من هذه الميزانية 998 مليونا و506 ألف و660 أوقية، في حين يبلغ البند المخصص للاستثمار 7 مليارات و339 مليونا و30 ألف أوقية.
 
وتم خلال نقاش الميزانية استعراض بنود هذه الميزانية، من قبل وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, برلمان, ميزانية


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة