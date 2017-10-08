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البنتاغون: مصرع جندي أمريكي رابع في النيجر


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 8 أكتوبر 2017 - 09:52



البنتاغون: مصرع جندي أمريكي رابع في النيجر
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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن جنديا أمريكيا رابعا قتل في كمين بالنيجر، وأشارت إلى أنه من فلوريدا ويبلغ من العمر 25 عاما.
 
وقالت الوزارة إن السيرجنت لا ديفيد جونسون قتل بنيران معادية يوم الأربعاء في جنوب غربي النيجر، وتم استعادة جثته أمس الجمعة.
 
وفقد الجندي بعدما نصب مسلحون كمينا على بعد 200 كيلومتر من العاصمة نيامي قرب الحدود مع مالي، وهي منطقة ينشط بها مسلحو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
 
وقالت وزارة الدفاع في النيجر إن أربعة من جنودها قتلوا وأصيب ثمانية في الكمين الذي نصبته "عناصر إرهابية".
 
وكان جونسون ضمن دورية مشتركة مع قوات من النيجر في إطار البعثة الأمريكية الخاصة بتدريب وتوجيه جيش الدولة الواقعة في غرب أفريقيا التي تقاتل مسلحين إسلاميين.
 
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ما زالت تحقق في الحادث.
 


الكلمات المفتاحية : البنتاغون, الساحل, القاعدة, النيجر, الولايات المتحدة
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