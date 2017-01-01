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البنك الإسلامي يتعهد بتطوير تعاونه مع موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 18 ماي 2017 - 11:53



البنك الإسلامي يتعهد بتطوير تعاونه مع موريتانيا
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قالت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية إن بعثة من البنك الإسلامي للتنمية سيتم إيفادها إلى موريتانيا قريبا لإعداد استراتيجية جديدة للتعاون بين الطرفين.

ونقلت الوزارة فى بيان عن رئيس البنك الإسلامي بندر محمد حمزة حجار أن بعثة من البنك ستزورموريتانيا فى أقرب الآجال.

ويشارك وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي فى الاجتماعات السنوية للمجموعة  الاسلامية التي انطلقت أمس الأول بجدة في المملكة العربية السعودية.

فى غضون ذلك، دعا ولد أجاي المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى تسريع وتيرة العمل من أجل البدء الفعلي لأنشطة المصرف.

وفقا لبيان الوزارة أكد المدير العام أن هيئته بصدد الانتهاء من اكتتاب آخر مجموعة من العمال وأنه يتوقع أن تبدأ أولى العمليات المصرفية في شهر أكتوبر المقبل.

وتعهد ولد أجاي بتقديم الدول المغاربية الدعم اللازم على مستوى المؤسسات الدولية من أجل أن يحقق هذا المصرف النتائج المنتظرة منه.

وكانت فعاليات الاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية قد افتتحت بحضور وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والمعنيون بشؤون التنمية من الدول الأعضاء إلى جانب العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.
 


الكلمات المفتاحية : استثمار, البنك الإسلامي, المصرف المغاربي, موريتانيا
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