البنك الاسلامي للتنمية يدعم قطاع الطاقة في غامبيا







وقعت المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، اتفاقية لتمويل مع جمهورية غامبيا بقيمة 45 مليون دولار أمريكي دعما لقطاع الطاقة .



وتهدف الاتفاقية الى تمويل استيراد الطاقة ومنتجات البترول، حيث تدعم المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة هذه الجهود بقوة، لتحريك المصادر المالية من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل هذا القطاع.



وتقع هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها مع جمهورية غامبيا هذا العام أثناء الاجتماع السنوي الثاني و الأربعون لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الذي أقيم بمدينة بجدة في المملكة العربية السعودية باجمالي مبلغ 120 مليون دولار أمريكي دعما لقطاعاتها الاستراتيجية.





ويعد قطاع الطاقة في جمهورية غامبيا هو المفتاح الرئيسي لنشاطها الاقتصادي، حيث يدعم صناعات رئيسية مثل التصنيع والزراعة والخدمات،. و في حين تتوفر مصادر كافية لتوليد الكهرباء، سيعود بأثر ايجابي على أسعار الكهرباء و يساهم في توفير فرص عمل.



وحسب تصريح لهاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة فإن هذه الاتفاقية تعتبر معلما مهما لتعزيز القطاع الرئيسي للاقتصاد في جمهورية غامبيا بما يمثلة قطاع الطاقة من أهمية لتمويل الدولة بالوقود والكهرباء، كما ستساهم في دعم التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي حيث أن المنتجات التي ستمول تأتي مصدرها من الدول الاعضاء ، مما سيزيد من حجم التجارة البينية."

