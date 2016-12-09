البنك الدولي مستعد لدعم منطقة نواذيبو الحرة‎



قالت مديرة العمليات في البنك الدولي الويز كورد، اليوم الخميس، إن البنك الدولي مستعد لمسايرة المشاريع الهيكلية التي تنفذها منطقة نواذيبو الحرة.



وثمنت المسؤولة الدولية خلال زيارة تقوم بها لمنطقة نواذيبو الحرة ما سمته بـ"التحفيزات" التي تمنحها سلطة المنطقة للهيئات الدولية والمستثمرين.



وأشادت بما قالت إنه "الجهود التي بذلتها المنطقة في ظرف قياسي من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية و وضع الآليات التحفيزية الضرورية لجلب المستثمرين"، على حد تعبيرها.



وناقشت المسؤولة الأممية مع رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف، مجالات التعاون بين المنطقة الحرة والبنك الدولي، خاصة ما يتعلق بمشروع القطب البحري المستدام.

