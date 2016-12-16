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البنك الدولي يدعم ميزانية موريتانيا بـ26 مليون دولار


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 ديسمبر 2016 - 23:31



البنك الدولي يدعم ميزانية موريتانيا بـ26 مليون دولار
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وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة، بواشنطن اتفاقية مع البنك الدولي يمنح بموجبها الأخير 26 مليون دولار أمريكي (9 مليارات من الأوقية)، كدعم للميزانية الموريتانية هو الأول من نوعه.
 
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) في برقية إخبارية فإن هذه الاتفاقية الجديدة "تدخل في إطار التعاون الممتاز بين موريتانيا وشركائها الفنيين والماليين وخصوصا البنك الدولي".
 
وأوضحت البرقية أن الهدف من هذا الدعم هو "وضع برنامج إصلاحي لتعزيز القواعد الضرورية لإنجاح مسار تنويع الموارد الاقتصادية للبلد وتحسين فاعلية ونجاعة التعاون مع الشركاء من أجل التنمية".
 
وأضاف نفس المصدر أن "هذا البرنامج الإصلاحي الذي يعززه دعم الميزانية الحالي، سيكون بمثابة نقطة انطلاق مسار عمليات مبرمجة وسنوية، بمبالغ أكثر أهمية على المدى القصير والمتوسط، كما أنه سيحظى بتأييد شركاء ماليين آخرين في السنوات القليلة القادمة".
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, البنك الدولي, مال, ميزانية


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