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البنك الدولي يراجع مشاريعه الممولة فى موريتانيا


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 16 يونيو 2017 - 19:09



البنك الدولي يراجع مشاريعه الممولة فى موريتانيا
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بدأ البنك الدولي اليوم  الجمعة مراجعة أعمال المشاريع التى يمولها فى موريتانيا ، والبالغ عددها 19  مشروعا موزعة على عدة قطاعات وزارية.
 
وتشمل المراجعة الفصلية لمحفظة المشاريع هذه السنة قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة والصيد والحكامة الرشيدة واللامركزية والزراعة والبيطرة والقطاعات الاجتماعية.
 
ويبلغ حجم التمويل الإجمالي للمشاريع 319 مليون دولار على امتداد السنوات القادمة حتي 2020 ، سحب منها حتي الآن 32 بالمائة .

وقال ممثل البنك الدولي في موريتانيا لوران ماسيلو، إن هذه المراجعة   سيتم من خلالها تشخيص مشترك لجدوائية المشاريع ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق من قبل الخبراء المشرفين على هذه المراجعة.
 
وحضر الاجتماع بمباني البنك الدولي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية  محمد ولد كمبو، و الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية  محمد ولد أحمد عيده والعديد من الخبراء والمديرين المعنيين بهذه المراجعة.


الكلمات المفتاحية : االبنك الدولي, اقتصاد, مشاريع, موريتانيا
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