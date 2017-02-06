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البنك المركزي يشجع المؤسسات الصغيرة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 6 فبراير 2017 - 14:03



البنك المركزي يشجع المؤسسات الصغيرة
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أعلن البنك المركزي الموريتاني، اليوم الثلاثاء، عن أهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال تنويع وتطوير الاقتصاد.
 
وقال محافظ البنك المركزي عزيز ولد الداهي إن السلطات بدعم من البنك الدولي تسعى إلى "تطوير فرص التمويل والخدمات المالية في موريتانيا".
 
جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق أشغال ندوة حول "تنمية التمويل المصرفي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة"، منظمة بالتعاون بين البنك المركزي الموريتاني، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
 
وأكد ولد الداهي أن "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم الآليات الفعالة المعتمد عليها لتنويع وتطوير قاعدة الانتاج والخدمات لمعظم الاقتصادات وخاصة في الدول النامية"، مشيرا إلى أن البنك المركزي الموريتاني سيعمل على "تطوير فرص تمويل هذه المؤسسات بوصفها أداة لتحقيق التنمية"، وفق تعبيره.

الندوة تنعقد بمشاركة نحو 120 مشاركاً من مديرى وأطر المؤسسات المالية العمومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وستعمل على دراسة وتحليل مواضيع كخلق مناخ ملائم لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتجربة الإقليمية الناجحة في هذا الصدد، والممارسات الجيدة في مجال تسيير مخاطر قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, البنك المركزي, تمويل


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