البنك المركزي يناقش سبل التعامل بالنقد الإلكتروني

كاتب المقال المسيء أمام المحكمة العليا الثلاثاء المقبل

مطالب بنزول المجلس الأعلى للشباب إلى الميدان

موريتانيا: الحكومة تجتمع قبل الزيارة الرئاسية لتكانت

تجارب ناجحة لعلماء سويسرين على علاج الشلل

مؤسسة خيرية تجري 200 عملية لمرضي العيون بنواكشوط

تونس: الجيش يقتل أمير تنظيم موال لداعش

نواكشوط : سفير السودان يدعو لتفعيل التعاون بين البلدين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مطالب بنزول المجلس الأعلى للشباب إلى الميدان https://t.co/vgjvs5kUW5مطالب-بنزول-المجلس-الأعلى-للشباب-… https://t.co/5m15tNdyAP
الخميس 10 نونبر - 10:36
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تونس: الجيش يقتل أمير تنظيم موالي لداعش https://t.co/vgjvs5kUW5تونس-الجيش-يقتل-أمير-تنظيم-موالي-لداعش… https://t.co/1j3vhKvwTU
الاربعاء 9 نونبر - 20:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

البنك المركزي يناقش سبل التعامل بالنقد الإلكتروني


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 10 نونبر 2016 - 12:54



البنك المركزي يناقش سبل التعامل بالنقد الإلكتروني
مواضيع ذات صلة

 

بدأت اليوم الخميس بمقر البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط، أعمال ورشة حول تطوير و عصرنة نظم الدفع والتسوية في موريتانيا، ينظمها البنك المركزي بالتعاون مع البنك الدولي.


وترمي الورشة إلى دراسة إطلاق مشروع يمكن من تطوير نظم الدفع، يستند إلى التجارب و الخبرات الناجحة، ويراعى المعايير الدولية في هذا المجال،  بهدف الحد من الاعتماد على النقد المتداول ونشر ثقافة استخدام الخدمات الرقمية.


وأكد محافظ البنك المركزي "عبد العزيز ولد داهي" أن أنظمة الدفع تعبر وسيلة أساسية لتعزبز النشاط الاقتصادي والمالي، وقدرته على تأدية دوره في تسهيل الخدمات المالية والمبادلات التجارية، وفق تعبيره.


معتبرا أن هذا المشروع يسعي إلى تهيئة البني التحتية، وتعزيز فعالية وتوسيع انطلاق تسوية المعاملات التجارية والمالية ،مع تحسين سلامتها.


ومن جهته نبه ممثل البنك الدولي "غاستون سورغو"، أن مؤسسته المالية ركزت على ثلاثة محاور دعمت بها البنك المركزي وهي " إصلاح الإطار القانوني للدفع ، وتحديد إستراتيجية للتطور نحو الدفع الالكتروني.



الكلمات المفتاحية : البنك المركزي, تعاملات, نقد


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة