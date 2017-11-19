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التجمع الثقافي الإسلامي يطلق موسم النصرة السنوي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 20 نونبر 2017 - 08:57



التجمع الثقافي الإسلامي يطلق موسم النصرة السنوي

أطلق التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا، ليل الأحد/الاثنين، النسخة الثلاثين من الموسم السنوي لنصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، من خلال ندوة علمية ومدائح نبوية.
 
وألقى المحاضرة العلمية الأستاذ الخليل النحوي، تطرق خلالها للتعريف بمحطات من سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم، ومكانته عند الصحابة رضوان الله عليهم.
 
وذكر النحوي خلال الندوة، بأهمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاقتها بكمال الإيمان، داعيا كل الشباب إلى الاقتداء بأخلاقه.
 
واعتبر النحوي أن الطريق إلى حل مشاكل الأمة الإسلامية يمر عبر الإقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله.
 
وينظم التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، موسم نصرة الرسول صلي الله عليه وسلم، منذ عدة عقود، ويشارك فيها عدد من العلماء والفقهاء والأئمة، ويشمل في العادة محاضرات وجلسات علمية حول نصرة الرسول، وسهرات مديحية.
 
وسيشهد اختتام الموسم هذا العام، مؤتمرا دوليا، سيحضره بعض العلماء والدعاة من دول مختلفة.
 


الكلمات المفتاحية : النحوي, الندوة, النصرة
 
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