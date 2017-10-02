التحالف: الرئيس الموريتاني هو من اختار الإمارات لعلاج ولد بلخير



قال حزب التحالف الشعبي التقدمي إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هو من اختاردولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة اسشفائية لرئيس الحزب مسعود ولد بلخير ، مثمنا مواساة وتعاطف السلطات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ومختلف مكونات الشعب الموريتاني.



وشكر الحزب فى بيان له اليوم الاثنين دولة الإمارات العربية المتحدة و السلطات الإماراتية وخاصة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على احتضان

زعيم الحزب والإشراف باهتمام وتقدير بالغ على علاجه؛



وشكر الحزب الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وهيئات المجتمع المدني وكافة مكونات المجتمع على "الهبة الشعبية العفوية" أثناء استقبال الرئيس مسعود ولد بلخير



وأعرب الحزب عن أمله بأن أن يشكل هذا الاستقبال المشترك بادرة تقارب بين جميع الفرقاء السياسيين تؤدي إلى مصالحة وطنية شاملة باتت ضرورية وملحة، وفق البيان