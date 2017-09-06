"التحالف" يطالب بمساعدة متضرري عواصف "لبراكنة ولعصابة"





طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي اليوم الأربعاء المنظمات الوطنية والدولية "وأصحاب النوايا الحسنة" بالوقوف مع المتضررين من العواصف المطرية التي تعرضت لها مناطق تابعة لمدينتي بوكي وكيفة.



وقالت منسقية التحالف الشعبي التقدمي بولاية لبراكنة إن مناطق امبلادي، الرويمدي، صرندوكو، جلوم، انياكاتا، التابعة لمقاطعة بوكي "تضررت من هذه النكبة الأليمة".



وأضافت المنسقية في بيان صحفي أنها تلزم الدولة بالتدخل السريع من أجل تقديم الدعم اللازم ومساعدة المنكوبين في محنتهم.



وأعربت منسقية التحالف الشعبي في ولاية لبراكنة عن تضامنها مع جميع المواطنين في الولايات التي شملتها "هذه العواصف المطرية غير المسبوقة" بحسب تعبير البيان