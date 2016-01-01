التحديات الأمنية تتصدر مباحثات دول الساحل بنواكشوط

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التحديات الأمنية تتصدر مباحثات دول الساحل بنواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 8 نونبر 2016 - 17:00



التحديات الأمنية تتصدر مباحثات دول الساحل بنواكشوط
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قال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية باب ولد مويس إن التحديات الأمنية التى تواجهها منطقة الساحل تفرض تفعيل منظومة التعاون لدول، مشيرا إلى الانعكاسات الخطيرة التى خلفها انعدام الأمن في الساحل، على النطاق العالمي، وفق تعبيره.

وأوضح ولد باب أن أسباب التهديدات الأمنية تعود إلى ظواهر عابرة للحدود "كالارهاب والحركات المسلحة و المخدرات والاتجار بالأسلحة و الهجرة غير الشرعية"، معتبرا أن التصدي لهذه الظواهر يستدعي إعداد رؤية استراتجية شاملة تتيح لدول المجموعة بصفة الحصول على تصور دقيق حول الأخطار المحتملة.

وأشاد الأمين العام خلال اجتماع لخبراء دول الساحل اليوم بنواكشوط بإعداد موريتانيا "لجهاز أمني طموح يرصد مواجهة خطر الإرهاب و أشكال الجريمة العابرة للحدود، وذلك بإمكانيات محدود ومن مواردها الذاتية"، وفق تعبيره.

من جانبها، أكدت الممثلة المساعدة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة شان تان لاكوروا على أهمية مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية في الدول أعضاء مجموعة الساحل.

ويعود إنشاء منظومة التعاون في مجال الأمن من طرف مجموعة الساحل في مايو 2014  في نواكشوط خلال اجتماع لوزراء الداخلية لهذه البلدان فيما صادقت الدول الأعضاء عليها في نوفمبر 2015 في العاصمة اتشادية انجامينا.
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, الأمن, الساحل, المخدرات


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