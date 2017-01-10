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التدخين يكلف الاقتصاد العالمي مليار دولار سنويا‎


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 10 يناير 2017 - 23:44



التدخين يكلف الاقتصاد العالمي مليار دولار سنويا‎
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كشفت منظمة الصحة العالمية في دراسة أجرتها بالتعاون مع المعهد الوطني الأمريكي للسرطان عن أن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من مليار دولار سنويا.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه التكلفة تشمل الرعاية الصحية والإنتاجية المهدرة، منوهة إلى أن خسائر التدخين تفوق بكثير الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ، المقدرة بنحو 269 مليار دولار في عامي 2013 و2014.

ولفتت المنظمة في الدراسة التي راجعها أكثر من 70 خبيرا حول العالم، إلى أن التدخين هو أكبر سبب للوفاة يمكن الوقاية منه على مستوى العالم، متوقعة أن تزداد عدد الوفيات من نحو 6 ملايين حالة وفاة سنويا إلى نحو 8 ملايين وفاة سنويا بحلول عام 2030.
 
و توقع خبراء المنظمة  أن أكثر من 80 فى المائة من هذه الوفيات ستقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
 
ويعد التدخين وفقا للمنظمة أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
 


الكلمات المفتاحية : الإقتصاد, التدخين, الصحة, خسائر


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