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"التركية" تشتري الطائرة الخاصة لزين العابدين بن علي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 ديسمبر 2016 - 16:28



"التركية" تشتري الطائرة الخاصة لزين العابدين بن علي
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أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم الأحد، أن نظيرتها التركية، اشترت طائرة إيرباص-340 التي كانت على ذمة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، مقابل 73 مليون يورو.


وحسب ما اعلنت عنه مديرة العلاقات الخارجية في الخطوط التونسية، فإن الطائرة التي كانت راسية في بوردو جنوب غرب فرنسا، بيعت للخطوط الجوية التركية مقابل 181 مليون دينار تونسي، وهو ما يعادل 73 مليون يور، و ولم يعرف تاريخ إبرام الصفقة.


وكانت الطائرة المخصصة لبن علي الذي أطيح به العام 2011، وصلت خريف 2010 إلى بوردو للخضوع لعمليات تغيير أجرتها شركة سابينا تكنيكس للصيانة.


وسبق للخطوط الوطنية التونسية، أن عرضت هذه الطائرة للبيع في يناير 2012، وقالت حينها إنها خضعت لعمليات تغيير كلاسيكية، "لتكون ملائمة لتنقلات رئيس الدولة".



الكلمات المفتاحية : تركيا, تونس, طائرة


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