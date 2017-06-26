التشاد: قتلى من الجيش فى مواجهات مع بوكوحرام





أعلنت دولة اتشاد اليوم الاثنين مقتل ثمانية من عناصر جيشها نهاية الاسبوع الماضي خلال معارك عنيفة ضد مسلحى جماعة بوكو حرام.



وأكد المتحدث باسم هيئة اركان الجيش التشادي في نجامينا الكوولونيل أن المعارك دارت بين جنوده، ومسلحى الجماعة على خمس جزر نيجيرية في بحيرة تشاد.



وصرح الكولونيل عازم "هاجمت قواتنا عناصر من بوكو حرام على خمس جزر من الجانب النيجيري يومي 24 و25يونيو وطردوهم منها".



وأضاف "لقد سجل ثمانية قتلى و18 جريحا في صفوف قوات الدفاع التشادي"، بينما قتل 162 مسلحا نيجيريا في العملية.



وتأتى هذه العملية غداة تهديد الرئيس التشادي إدريس ديبي بسحب جيشه " من العمليات العسكرية في أفريقيا " إذا لم تتخذ خطوات" لمساعدة البلاد ماليا وسط أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.



وتشكل تشاد ثالث أهم كتيبة في بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد مع 1390 رجلا، ويشارك 2000 جندي تشادي في القوة المتعددة الجنسيات المختلطة التي تم إنشاؤها في 2015 مع النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون لمحاربة جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

