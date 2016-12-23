التشريح: ولد أبي قتل غرقاً في الصرف الصحي



كشف تشريح شرعي أجري زوال اليوم الجمعة في مستشفى الشيخ زايد بنواكشوط لجثة الشاب اسماعيل ولد أبي، أن الأخير توفي بعد إغراقه في مستودع للصرف الصحي.



وأكد ذوو الضحية في تصريح لصحراء ميديا اليوم الجمعة إن طبيبا مختصا في التشريح الشرعي باشر عملية التشريح التي استمرت لعدة ساعات، وأكد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إغراقه في مستودع للصرف الصحي.



و استدعى وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية الذي حضر عملية التشريح الشرطة من أجل متابعة التحقيق لكشف ملابسات القضية.



وكان الشاب اسماعيل ولد محمد خالد ولد أبي وهو من مواليد مدينة بوتلميت جنوبي موريتانيا قد عثر عليه أمس مقتولا بمقاطعة دار النعيم في ولاية نواكشوط الشمالية.



