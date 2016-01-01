التصدى للأوبئة فى تكوين لأطباء موريتانيين بنواكشوط



أطلقت إدراة مكافحة الأمراض بوزارة الصحة الموريتانية بالتعاون مع المركز الامريكي للسيطرة والوقاية من الامراض، اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تكوينية في مجال الرقابة الوبائية ومكافحة الأمراض.



وسيستفيد من هذه الدورة التكوينية 24 طبيبا رئيسا من خمس ولايات داخلية، من خلال تدريب ميداني بإشراف مكونين موريتانيين وأجانب في مجال الرقابة من الأمراض الوبائية.



وقال مدير مكافحة الأمراض محمد الامين ولد سيدي إن هذه الدورة التكوينية تدخل ضمن التعاون مع المركز الامريكي في مجال الوقاية من الامراض، مثمنا الجهود التي يقوم بها المركز.



فيما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية انياك صيدو أن هذا التكوين سيساهم في تدريب وتكوين الكادر الطبي الموريتاني في جال الرقابة الوبائية ومواجهة الكوارث الوبائية.

