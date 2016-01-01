التعاون الأمني يتصدر اجتماع قادة جيوش دول الساحل



بدأت صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط ، أشغال الاجتماع السنوي للجنة الدفاع والأمن لمجموعة دول الساحل الخمس التي تضم "موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، وتشاد، والنيجر"



ويشارك فى اجتماع قادة أركان جيوش الدول الأعضاء في المجموعة ، قادة من أركان الجيوش الفرنسية، وقوة "برخان" الفرنسية والمتمركزة على أراضى دول المجموعة.



ويناقش الاجتماع السنوي الذي يدوم يومين آليات تفعيل التعاون بين الدول المجموعة وشركائها في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتكييف عمل المجموعة مع متطلبات المرحلة والتطورات المتلاحقة في هذا المجال.



ويعود آخر اجتماع لقادة أركان جيوش دول أعضاء مجموعة الساحل إلى مايو من العام الماضي في العاصمة المالية بامكو التى احتضنت الدورة الخامسة للإجتماع.

