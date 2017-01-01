التعاون الإسلامي تدين منع سلطات الاحتلال الصلاة بالأقصى



نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم السبت، إغلاق المسجد الأقصى ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة صلاة الجمعة فيه، لأول مرة منذ عام 1969.



وأشارت المنظمة في بيان إلى أن هذه الإجراءات تعد جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات وعدوانا على حقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية.



وطالب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين المجتمع الدولي بتحرك عاجل لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ووقف انتهاكات إسرائيل العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.



وحذر الأمين العام ، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.



