التعاون الإسلامي تدين منع سلطات الاحتلال الصلاة بالأقصى

موريتانيا: إطلاق النسخة السابعة من مهرجان التمور بتكانت

غامبيا: لجنة للتحقيق فى أموال الرئيس السابق جامي

بيجل ولد هميد: الحديث عن "المأمورية الثالثة" غير قانوني

"غرغرة الشوك" في أمسية ببيت الشعر بنواكشوط

مالي : الجيش يعلن مقتل قائد فى كتائب "ماسينا"

الصحة العالمية تحذر من انتشار "الكوليرا" خلال موسم الحج

إيطاليا تستقبل 4400 لاجئ خلال يوم واحد

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : Mali : l’armée annonce la mort d’un commandant du groupe armé Macina https://t.co/s4v4YO09Yu
السبت 15 يوليوز - 03:08
Sahara Media Agency : L’OMS met en garde contre la propagation du choléra pendant le pèlerinage https://t.co/HosKqXek5t
السبت 15 يوليوز - 03:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

التعاون الإسلامي تدين منع سلطات الاحتلال الصلاة بالأقصى


صحراء ميديا + وكالات
السبت 15 يوليوز 2017 - 12:13



التعاون الإسلامي تدين منع سلطات الاحتلال الصلاة بالأقصى
مواضيع ذات صلة

نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم السبت، إغلاق المسجد الأقصى ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إقامة صلاة الجمعة فيه، لأول مرة منذ عام 1969.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن هذه الإجراءات تعد جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات وعدوانا على حقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية.

وطالب  الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين المجتمع الدولي بتحرك عاجل لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة ووقف انتهاكات إسرائيل العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وحذر الأمين العام ، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.
                                                                                                
 


الكلمات المفتاحية : إدانة, إسرائيل, التعاون الإسلامي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة