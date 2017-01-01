التعديلات : الحوض الشرقي الأعلى مشاركة ونواكشوط الأدنى



بلغت أعلى نسبة مشاركة شهدها استفتاء الخامس أغسطس على التعديلات الدستورية بموريتانيا 68.37 في المائة سجلت في ولاية الحوض الشرقي، بينما بلغت أدنى نسبة مشاركة 35.33 في المائة سجلت في ولاية نواكشوط الشمالية.



وبلغت نسبة المشاركة في ولاية الحوض الشرقي 68.37 بالمائة في الشق المتعلق بتعديل العلم، بينما وصلت النسبة في نفس الولاية 68.63 بالمائة في التعديلات الأخرى.



ولم تتجاوز المشاركة 35.33 في المائة في ولاية نواكشوط الشمالية، وجاءت نتائج الولايات على النحو التالي:

آدرار

العلم 64.29

بقية التعديلات 64.36

تيرس زمور

العلم53.66

بقية التعديلات 53.72

العصابة

العلم 57.51

بقية التعديلات 57.01

تكانت

العلم 54.39

بقية التعديلات 54,36

ترارزة

العلم 62.24

بقية التعديلات 62.29

غرغول

العلم 51.53

بقية التعديلات51.55

غيدي ماغة

العلم52.04

بقية التعديلات 52.13

الحوض الغربي

العلم 60.69

بقية التعديلات 60.71

الحوض الشرقي

العلم 68.37

بقية التعديلات 68.36

اينشيري

العلم 66.44

بقية التعديلات 66.57

لبراكنة

العلم 56.17

بقية التعديلات 56.15

نواذيب

العلم51.41

بقية التعديلات 41.44

نواكشوط الشمالية

العلم 35.37

بقية التعديلات 35.33

نواكشوط الجنوبي

العلم 35.36

بقية التعديلات 35.38

نواكشوط الغربية

العلم 37.38

بقية التعديلات 37.35

الخارج

العلم 42.80

بقية التعديلات 42.82