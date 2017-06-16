التعديلات الدستورية تتصدر إفطارات الحزب الحاكم



تصدرت دعوة المواطنين إلى التسجيل فى اللوائح الانتخابية والتصويت على التعديلات الدستورية، كل حفل إفطار نظمه الحزب الحاكم أمس بالعاصمة نواكشوط.



الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، خديجة امبارك فال، دعت المواطنين إلى التسجيل فى اللوائح الانتخابية، والتصويت لصالح التعديلات الدستورية.



وطالبت بنت امبارك فال خلال إفطار الحزب بالحرص على استمرار ما سمته "مسلسل الإنجازات" من خلال التصويت بنعم على التعديلات الدستورية خلال استفتاء الخامس أغسطس المقبل.



وأضافت الوزيرة أن المواطنين بتصويتهم لصالح التعديلات الدستورية في استفتاء الخامس من أغسطس يحافظون على ما وصفتها "الانجازات الكبيرة التي شهدتها البلاد".



وأصبح شهر رمضان مناسبة لتنافس الأحزاب السياسية فى تنظيم حفلات إفطار تجمع منتسبيها، وبقية الطيف السياسى، إضافة إلى بعض الفاعلين فى المجتمع المدني.

