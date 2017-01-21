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التغريم سلاح السلطات لضمان نظافة نواذيبو


نواذيبو - صحراء ميديا
السبت 21 يناير 2017 - 15:44



التغريم سلاح السلطات لضمان نظافة نواذيبو
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أطلقت سلطة منطقة نواذيبو الحرة، اليوم السبت، حملة نظافة "شاملة ومتواصلة" في مدينة نواذيبو، كما أعلنت عن فرض غرامات على المواطنين الذين يرمون القمامة في الأماكن العامة.
 
وقال الأمين العام لسلطة المنطقة الحرة الجيلاني ولد الشيخ إنه "لا تراجع عن إعطاء الوجه الحضاري اللائق للمدينة كعاصمة اقتصادية ومنطقة حرة"، مشيراً إلى أن حملة النظافة تدخل في هذا السياق.
 
وأكد ولد الشيخ في تصريح صحفي أن "سلطة منطقة نواذيبو الحرة شكلت لجان مختصة في النظافة للإشراف على الحملة، ستقوم بالمتابعة من أجل ضمان إزالة الأتربة".
 
وقال ولد الشيخ إن الحملة الجديد تهدف إلى "الحد من الباعة الفوضويين الموجودين على قارعة الطرق، وتحرير المحيط العام للشوارع الرسمية، والقضاء على الاستغلال الفوضوي للساحات العمومية"، وفق تعبيره.
 
ويشرف على الحملة المذكورة أطر ومدراء من منطقة نواذيبو الحرة، أكدوا خلال افتتاحها أن هنالك غرامة تنتظر أي مواطن يرمي القمامة امام منزله أو محله أو في الطريق.
 


الكلمات المفتاحية : المنطقة الحرة, نظافة, نواذيبو


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