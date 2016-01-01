التكتل: الحكومة تقاعست عن نجدة سكان آدرار



أعلن تكتل القوى الديمقراطية المعارض فى موريتانيا تضامنه المطلق مع سكان ولاية آدرار وخاصة في المدن والقرى المتضررة من السيول.



ودان التكتل فى بيان وزعه اليوم الثلاثاء ما وصفه تجاهل "النظام لهذه الكارثة وتقصيره في إغاثة المواطنين، وتخليه عن مسؤولياته".



وشدد البيان على أن مقاطعتي أطار، وأوجفت، وبلدية عين أهل الطايع تعيش هذه الأيام كارثة إنسانية حقيقية بعد تهاطل أمطار غزيرة نتجت عنها سيول جارفة اجتاحت المنطقة وخلفت خسائر فادحة، جراء سقوط العديد من المنازل.



ووجه الحزب المعارض نداء عاجلا إلى المنظمات الوطنية والدولية العاملة بالمجال، وإلى شركاء البلد في التنمية، للإسهام في إنقاذ المتضررين والتخفيف من معاناتهم.



وانتهى البيان إلى تحذير "النظام من تكرار فضيحة مشروع إعمار الطينطان، الذي تم نهب التمويلات المخصصة له من قبل ثلة من المقربين لرأس السلطة"، وفق تعبيره.



