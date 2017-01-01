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التكتل: حرمان بعض القري من المساعدات بسبب انتمائهم السياسي


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 13:29



التكتل: حرمان بعض القري من المساعدات بسبب انتمائهم السياسي
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ندد حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض بما قال إنه "منع مفوضية الأمن الغذائي بعض القري في الحوض الشرقي من المساعدات الغذائية بسبب مواقفهم السياسية".
 
وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس إنه "يتابع باستغراب شديد التصرف الانتقائي وغير المسؤول الذي تعاملت به مفوضية الأمن الغذائي مع بعض القرى بولاية الحوض الشرقي، التّابعة لبلدية المبروك، حيث منعت قرية أهل أهدي بشكل نهائي من المساعدات الغذائية بسبب الانتماء السياسي لساكنتها".
 
وأضاف التكتل أن المفوضية حاولت "سحب وثائق استلام معونات غذائية سبق أن وزعتها على سكان قرية انجّام لنفس السبب، ما دفع المواطنين إلى رفض تسليم أوصالهم، التي اعتبروها حقّا لهم، فما كان من اللجنة إلّا أن أعلمتهم بإلغائها" حسب البيان
 
ووصف الحزب المعارض الأمر "بالأساليب الابتزازية" بهدف "الضغط على المواطن من أجل إرغامه على التصويت للاستفتاء المرفوض شعبيّا، لدليل قاطع على فشل النظام


الكلمات المفتاحية : االتكتل, معارضة, موريتانيا
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