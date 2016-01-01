التكتل: سلطات نواذيبو تمارس التمييز بين السكان



ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بموريتانيا اليوم الإثنين بما قال إنها سياسة تمييز و إقصاء تنتهجها السلطات الإدارية بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.



واتهم الحزب والي داخلت نواذيبو بمنح قروض من صندوق الإيداع و التنمية على "المقربين من النظام و المبطلين له" على حساب الذين لهم الحق في الاستفادة من الصندوق.



واستنكر التكتل فى بيان وزعه اليوم تحويل سلطات نواذيبو "الممتلكات العمومية إلى ملكية خاصة وتوزعيها كيفما تشاء، بالرغم من ما تشهد المدينة فى الوقت الحالي من الإحباط و اليأس والعزلة، وفق البيان.



وطالب البيان السلطات الإدارية بالحياد الذى ينص عليه القانون مشيرا إلى أن سياسة "الابتزاز لها تداعيات خطيرة على السكينة والسلم.



وخلص البيان إلى أن هذه التصرفات "تجاوزها الزمن ولن تثني المواطنين عن مواقفهم النبيلة والدفاع عن قناعاتهم" التي جعلتهم على حد وصف البيان يعارضون النظام.

