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التكتل: مخرجات الحوار "لا تعنينا" وخطاب الرئيس "تضليل"


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 22 أكتوبر 2016 - 00:22



التكتل: مخرجات الحوار "لا تعنينا" وخطاب الرئيس "تضليل"
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أعلن نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض محمد محمود ولد لمات، أن التكتل "غير معني" بمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة وقاطعه الحزب وأحزاب معارضة أخرى عديدة.
 
وقال ولد لمات في تصريح لـ"صحراء ميديا" إن حزب التكتل "غير معني بمخرجات هذا الحوار وإنما يعتبرها مؤامرة ضد أمن واستقرار البلد"، وفق تعبيره.
 
وأكد ولد لمات أن حزب التكتل بصدد تشكيل "جبهة" لمواجهة ما قال إنها "مؤامرة تحاك ضد البلد"، والوقوف في وجه "المسرحية التي تسمى مخرجات الحوار".
 
ووصف نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية خطاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأنه "تصريحات تضليلية"، من أجل التغطية على "المؤامرة التي تحاك ضد موريتانيا".
 
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في ختام الحوار عدم رغبته في مأمورية رئاسية ثالثة، رغم مطالبة عدد من أنصاره بذلك خلال جلسات الحوار، ورفض تعديل مواد الدستور المحصنة.
 


الكلمات المفتاحية : التكتل, الحوار, الدستور, عزيز


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