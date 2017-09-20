"التكتل" يحذر النظام من الاستيلاء على ممتلكات "ولد بوعماتو"





حذر حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض، النظام الموريتاني من مغبة الاستيلاء على ممتلكات رجل الأعمال الموريتاني المقيم في الخارج محمد ولد بوعماتو.





وأشار الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء إلى أن هناك "أنباء تفيد بنية النظام الاستيلاء على ممتلكات ولد بوعماتو"، معتبرا أن "مثل هذا الإجراء، إن صحت تلك الأنباء، سيكون بمثابة الضربة القاضية على مناخ الاستثمار في موريتانيا".





وأضاف البيان أن "تكتل القوى الديمقراطية يحذر نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز من مغبة ما قد يقدم عليه في هذا الاتجاه، كما يحمله المسؤولية التّامة النّاجمة عن تبعات تصرفاته الظالمة من أجل تصفية خصومه" حسب تعبير البيان.





وقال الحزب المعارض إن "التدهور الخطير لمناخ الأعمال والاستثمارات" في موريتانيا، تسبب فيه "تسلط النظام على الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يرضخون لنزواته وشراهته المتمثلة في الاستيلاء على كافة مقدرات البلد".





وأكد الحزب في بيانه أن "هذا الوضع تسبب في عزوف الكثير من رجال الأعمال الموريتانيين والأجانب عن الاستثمار في البلد وتفضيلهم لبلدان أخرى يتمتعون فيها بالضمانات الكافية للقيام بأعمالهم في مناخ ملائم.

