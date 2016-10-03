التكتل يدعو لتشكيل جبهة للوقوف في وجه "تغيير الدستور"





دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض كافة المنظمات السياسية و جميع القوى الحية في موريتانيا إلى تشكيل جبهة عريضة للوقوف في وجه " المناورات" التي تقوم بها السلطات من أجل تغيير الدستور ، حسب تعبير الحزب .





وقال الحزب في بيان وزعه إن الهدف من الحوار الذي أطلقته السلطات و أقصت منه المعارضة الديمقراطية هو "التلاعب بالدستور من أجل التمهيد لأغراض شخصية" ، مطالبا المشاركين في الحوار بالنأي بأنفسهم عن تحمل المسؤولية الخطيرة التي قد تنجم عن الموافقة على أي تلاعب بالدستور، حسب البيان.





وأشار الحزب إلى أن موريتانيا "تعاني اليوم من أزمة عميقة ومتعددة الأوجه، تهدد التماسك الاجتماعي للبلد، وركائزه الاقتصادية، وكذلك العملية الديمقراطية، التي يتم تقويض أساسها الهش بشكل خطير، جراء القرارات المتهورة وغير المسؤولة للنظام الحالى" ، حسب البيان .





وشكر الحزب في بيانه القوى الحية التي امتنعت عن المشاركة في ما أسماه ب" المهزلة" ، مؤكدا أن رفضها الدخول في الحوار الحالي دليل على وطنيتها و بعد النظر التي تتمتع به ، حسب البيان.





وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، الزعيم التقليدي لمعارضة موريتانيا، قد أعلن رفضه الدخول في أي حوار مع النظام قبل تطبيق "ممهدات" سبق أن طرحها الحزب والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مايو العام الماضي.





وتشمل هذه الممهدات عدة نقاط من أبرزها حل كتيبة الحرس الرئاسي وتصريح الرئيس بممتلكاته واحترام الآجال الدستورية، بما فيها التزام الرئيس بعدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.

